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Финансы 19.05.2017 17:36

AtaSigorta намерена расширить филиальную сеть в Баку и регионах

Азербайджанская страховая компания "AtaSigorta" намерена расширить филиальную сеть в Баку и регионах, сообщил директор департамента страховых услуг и член правления компании Гошгар Гасанов.

"Согласно стратегической линии развития до конца 2018 года, компания будет продолжать свое расширение в регионах и Баку. Начиная с мая, будут открыты 11 новых филиалов и представительств", - сказал Г.Гасанов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, до конца 2017 года число филиалов и представительств компании достигнет 24, а количество лицензированных страховых посредников - 100 человек.

"Услуги нашим клиентам оказывают 7 филиалов, 6 представительств, 344 офиса по продажам и 55 лицензированных страховых посредников", - сказал Г.Гасанов.

Компания также сообщила об открытии нового филиала в городе Сумгайыт.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 28 видам страхования. Уставный капитал компании составляет 12,4 млн манатов.

А.Ахундов

"Так, согласно стратегическому плану компании на 2013-2018 годы, в регионах началось расширение филиалов, представительств, офисов по продажам и сети агентов.

В результате 7 филиалов, 6 представительств, 344 офиса по продажам и 55 лицензированных страховых посредника оказывают услуги нашим клиентам.

Филиал "AtaSigorta" начал функционировать в Насиминском районе Баку", - отмечается в сообщении.

В настоящее время сеть обслуживания AtaSigorta включает более 30 точек.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 28 видам страхования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ATASIGORTA, ФИЛИАЛЫ, СЕТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]