Азербайджанская страховая компания "AtaSigorta" намерена расширить филиальную сеть в Баку и регионах, сообщил директор департамента страховых услуг и член правления компании Гошгар Гасанов.
"Согласно стратегической линии развития до конца 2018 года, компания будет продолжать свое расширение в регионах и Баку. Начиная с мая, будут открыты 11 новых филиалов и представительств", - сказал Г.Гасанов, слова которого приводятся в сообщении.
По его словам, до конца 2017 года число филиалов и представительств компании достигнет 24, а количество лицензированных страховых посредников - 100 человек.
"Услуги нашим клиентам оказывают 7 филиалов, 6 представительств, 344 офиса по продажам и 55 лицензированных страховых посредников", - сказал Г.Гасанов.
Компания также сообщила об открытии нового филиала в городе Сумгайыт.
AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 28 видам страхования. Уставный капитал компании составляет 12,4 млн манатов.
А.Ахундов
"Так, согласно стратегическому плану компании на 2013-2018 годы, в регионах началось расширение филиалов, представительств, офисов по продажам и сети агентов.
В результате 7 филиалов, 6 представительств, 344 офиса по продажам и 55 лицензированных страховых посредника оказывают услуги нашим клиентам.
Филиал "AtaSigorta" начал функционировать в Насиминском районе Баку", - отмечается в сообщении.
В настоящее время сеть обслуживания AtaSigorta включает более 30 точек.
AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входит в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана, оказывает услуги по 28 видам страхования.
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