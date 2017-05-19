Unibank расширяет филиальную сеть в Баку

Азербайджанский «Unibank» расширяет филиальную сеть, отмечается в сообщении банка.

Новый филиал банка начал функционировать в центре ASAN Kommunal в Баку по адресу пр. Гасан Алиева, 36.

«Удобство данного филиала заключается в том, что здесь клиент сможет воспользоваться не только широким спектром банковских услуг, но и другими услугами, которые предлагаются в ASAN Kommunal. В частности, клиентам будут оказаны такие виды банковских услуг, как расчетно-кассовые операции, открытие депозитов, заказ кредитов, денежные переводы, заказ пластиковых карт, оплата коммунальных услуг и другие», - говорится в сообщении.

ОАО «Unibank» создано в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана.

А.Ахундов