SOCAR в январе-апреле сократила добычу нефти на 2,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-апреле 2017 года добыла 2 млн 459,2 тыс. тонн нефти, что на 2,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

В целом, по Азербайджану в январе-апреле 2017 года добыча нефти составила 12 млн 642,3 тыс. тонн (спад на 9,6%).

В апреле текущего года добыча нефти по SOCAR составила 613,1 тыс. тонн. По Азербайджану в апреле добыча составила 3 млн 186,1 тыс. тонн нефти.

В 2016 году добыча нефти по SOCAR составила 7 млн 521 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова