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ТЭК 19.05.2017 17:48

SOCAR в январе-апреле сократила добычу нефти на 2,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-апреле 2017 года добыла 2 млн 459,2 тыс. тонн нефти, что на 2,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

В целом, по Азербайджану в январе-апреле 2017 года добыча нефти составила 12 млн 642,3 тыс. тонн (спад на 9,6%).

В апреле текущего года добыча нефти по SOCAR составила 613,1 тыс. тонн. По Азербайджану в апреле добыча составила 3 млн 186,1 тыс. тонн нефти.

В 2016 году добыча нефти по SOCAR составила 7 млн 521 тыс. тонн нефти.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, SOCAR, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]