Эквадор обращается к Лондону с призывом дать Ассанжу возможность безопасно выехать из Великобритании

Глава МИД Эквадора Гийом Лонг приветствовал решение шведских властей закрыть расследование в отношении основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа и призвал Лондон дать ему возможность безопасно покинуть страну.
"Эквадор приветствует решение о снятии обвинений в отношении Ассанжа. Европейский ордер на его арест более недействителен. Великобритания должна теперь предоставить Ассанжу свободу перемещения", - написал Г.Лонг в своем "Твиттере".
Между тем в полиции Лондона заявили, что по-прежнему будут вынуждены арестовать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора, несмотря на то, что ранее прокуратура Швеции направила в суд Стокгольма запрос об отмене европейского ордера на его арест.
"Суд лондонского района Вестминстер выпустил ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он отказался явиться в суд 29 июня 2012 года. Полиция Лондона обязана выполнить этот ордер в случае, если он покинет посольство", - говорится в заявлении полиции Лондона.
С 2012 года Дж.Ассанж живет в Лондоне, в посольстве согласившегося предоставить ему убежище Эквадора.
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