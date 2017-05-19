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Дальнее зарубежье 19.05.2017 19:40

Эквадор обращается к Лондону с призывом дать Ассанжу возможность безопасно выехать из Великобритании

Глава МИД Эквадора Гийом Лонг приветствовал решение шведских властей закрыть расследование в отношении основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа и призвал Лондон дать ему возможность безопасно покинуть страну.

"Эквадор приветствует решение о снятии обвинений в отношении Ассанжа. Европейский ордер на его арест более недействителен. Великобритания должна теперь предоставить Ассанжу свободу перемещения", - написал Г.Лонг в своем "Твиттере".

Между тем в полиции Лондона заявили, что по-прежнему будут вынуждены арестовать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если он покинет посольство Эквадора, несмотря на то, что ранее прокуратура Швеции направила в суд Стокгольма запрос об отмене европейского ордера на его арест.

"Суд лондонского района Вестминстер выпустил ордер на арест Джулиана Ассанжа после того, как он отказался явиться в суд 29 июня 2012 года. Полиция Лондона обязана выполнить этот ордер в случае, если он покинет посольство", - говорится в заявлении полиции Лондона.

С 2012 года Дж.Ассанж живет в Лондоне, в посольстве согласившегося предоставить ему убежище Эквадора.

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Тэги: ЭКВАДОР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АССАНЖ, ПРИЗЫВ


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