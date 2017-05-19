Белоруссия вводит безвизовый режим для граждан Китая, имеющих паспорта для официальных поездок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового режима для граждан КНР, имеющих паспорта для официальных поездок, сообщила пресс-служба президента в пятницу.
"Документом предусматривается установление безвизового порядка въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Беларуси сроком до 30 суток для граждан КНР, имеющих в качестве проездных документов паспорта для официальных поездок", - сообщили в пресс-службе.
Такие паспорта выдаются МИД Китая, китайскими загранучреждениями, а также департаментами иностранных дел местных правительств лицам, занимающим пост заместителя руководителя уезда и ниже, сотрудникам бюджетных организаций, государственных предприятий и акционерных финансовых учреждений.
"Решение направлено на дальнейшую активизацию делового сотрудничества Беларуси и Китая, прежде всего на межрегиональном уровне", - отметили в пресс-службе.
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