SOCAR в январе-апреле сократила добычу газа на 7%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-апреле 2017 года добыла 1 млрд 957,5 млн кубометров газа, что на 7,4% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

При этом в апреле компанией добыто 494,8 млн кубометров газа.

В целом, по Азербайджану в январе-апреле 2017 года добыча составила 9 млрд 262,2 млн кубометров газа (спад на 6,9% - ИФ-Аз), в том числе в апреле - 2 млрд 366,2 млн кубометров газа.

SOCAR в 2016 году добыла 6 млрд 266,7 млн кубометров газа.

Н.Аббасова