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АПК 19.05.2017 18:23

Президент Алиев выделил 4,5 млн манатов на улучшение материально-технической базы шелководства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 4,5 млн манатов на улучшение материально-технической базы шелководства в стране, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на восстановление Гахской станции шелководства, создание дополнительных производственных площадей и обеспечение современным оборудованием.

Средства будут выделены министерству сельского хозяйства из Резервного фонда президента госбюджета 2017 года.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАДЙЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ШЕЛКОВОДСТВО, СРЕДСТВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]