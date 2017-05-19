Президент Алиев выделил 4,5 млн манатов на улучшение материально-технической базы шелководства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении 4,5 млн манатов на улучшение материально-технической базы шелководства в стране, отмечается в сообщении на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, средства будут направлены на восстановление Гахской станции шелководства, создание дополнительных производственных площадей и обеспечение современным оборудованием.

Средства будут выделены министерству сельского хозяйства из Резервного фонда президента госбюджета 2017 года.

А.Ахундов