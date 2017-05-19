Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в январе-апреле 2017г вырос на 36%

Объем операций с ценными бумагами в Азербайджане в январе-апреле 2017 года составил 3 млрд 25 млн 120,451 тыс. манатов, что на 36% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Палате по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным MBNP, объем операций с корпоративными ценными бумагами в Азербайджане в январе-апреле 2017 года сократился на 2,9% – до 1 млрд 227 млн 821,449 тыс. манатов.

При этом, объем операций с акциями составил 839 млн 221,536 тыс. манатов (рост в 4,1 раза), в том числе на первичном рынке – 781 млн 958 тыс. манатов (рост в 7,2 раза), вторичном рынке – 57 млн 263,535 тыс. манатов (спад на 40%).

Объем операций с корпоративными облигациями в январе-апреле 2017 года сократился на 63,4% - до 388 млн 599,964 тыс. манатов, в том числе на первичном рынке номинированных в манатах – 75 млн 377,55 манатов (спад на 92,5%), на первичном рынке номинированных в долларах США – 38 млн 516,261 тыс. манатов (рост в 2,2 раза), на вторичном рынке номинированных в манатах – 67 млн 837,536 тыс. манатов (рост на 67%), на вторичном рынке номинированных в долларах – 206 млн 868,617 тыс. манатов (рост в 115 раз).

По данным MBNP, в январе-апреле 2017 года объем операций с государственными ценными бумагами вырос в 2,6 раза – до 504 млн 686,083 тыс. манатов.

Объем операций с производными ценными бумагами в январе-апреле 2017 года составил 1 млрд 283 млн 880,223 тыс. манатов (рост в 1,7 раза).

А.Ахундов