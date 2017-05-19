Российский миллиардер Алишер Усманов в апреле обратился к американскому предпринимателю Стэну Кронке с предложением выкупить его долю в лондонском футбольном клубе "Арсенал" за $1,3 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
С.Кронке является владельцем 67% акций клуба, А.Усманову принадлежит 30%-ная доля. Таким образом, предложение оценивало рыночную стоимость "Арсенала" в $2 млрд.
По словам источников, С.Кронке дал понять, что намерен отклонить предложение. "Пару недель назад я думал, что что-то действительно может произойти, но теперь я в этом не уверен", - отметил источник.
В прошлом месяце А.Усманов в интервью FT раскритиковал владельцев "канониров", обвинив их в недостаточных инвестициях в развитие команды. Бизнесмен не входит в совет директоров клуба, несмотря на то, что он является держателем второго по величине пакета акций команды.
За одну игру до окончания текущего сезона "Арсенал" идет на 5-м месте, отставая от 4-го места, дающего право играть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, на 1 очко. На место в четверке также претендуют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", у которых 75 и 73 очка соответственно против 72 у "Арсенала". Последние игры сезона 2016/2017 стартуют в воскресенье в 17:00 МСК, "Арсенал" сыграет с "Эвертоном", "Манчестер Сити" - с "Уотфордом", "Ливерпуль" - с "Мидлсбро".
"Канониры" не финишировали в чемпионате Англии ниже 4-го места на протяжении последних 20 лет, однако и не побеждали в Английской премьер-лиге с 2004 года.
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