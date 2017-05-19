Реструктуризация обязательств МБА может замедлить восстановление экономики Азербайджана - Moodys

Реструктуризация внешних обязательств Международного банка Азербайджана (МБА) может замедлить восстановление экономического роста страны, отмечает международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service.

«Ожидалось, что часть роста ВВП Азербайджана будет поддержана возобновлением кредитования со стороны банков. В свете ситуации с МБА и вероятности того, что еще большему числу банков потребуется пройти реабилитацию, восстановление кредитного роста, а также восстановление экономики, скорее всего, будет отложено», - сказано в сообщении агентства.

Ранее Moodys ожидало, что после падения на 3,8% в 2016 году ВВП Азербайджана сократится на 1% в 2017 году и вырастет на 1,8% в 2018 году.

«Экономика Азербайджана сильно зависит от углеводородов. В эпоху низких цен на нефть и газ экономика вряд ли будет быстро расти в ближайшие несколько лет. Более того, даже если новый газопровод в Турцию начнет работать через 1-3 года, что позволит Европе диверсифицировать поставки газа, и в 2018-1919 годах начнется производство на газовом месторождении «Шах-Дениз 2», Азербайджан будет конкурировать с другими поставщиками газа в Европу, которые будут предлагать конкурентные цены», - сообщает агентство.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует экономический рост на уровне 1%.

Как сообщалось ранее, агентство Moodys в пятницу поставило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана на пересмотр с возможностью снижения. В настоящее время рейтинги находятся на уровне "Ba1", говорится в сообщении агентства. Их прогноз был "негативным" с 29 апреля 2016 года. Moodys также поместило приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте ЗАО «Южный газовый коридор» (Ba1) на пересмотр с возможностью снижения. Moodys планирует завершить пересмотр рейтингов в течение 90 дней.

Как сообщалось, МБА, подконтрольный правительству Азербайджана, 10 мая пропустил платеж по кредиту на $100 млн. Правительство Азербайджана приняло решение временно приостановить выплаты МБА по обязательствам перед иностранными кредиторами в инвалюте. При этом правительство разместило в банке депозиты на сумму $1,3 млрд и 70 млн манатов с целью поддержки его ликвидности. Кроме того, государство приобрело "токсичные" активы банка в размере 9,93 млрд манатов.

МБА 11 мая объявил о том, что приостанавливает выплаты по внешнему долгу и предложит инвесторам обменять часть своих долгов на суверенные облигации Азербайджана. Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов и представители МБА 23 мая проведут встречу с иностранными кредиторами банка и обсудят схему реструктуризации долгов. Банк планирует реструктуризировать обязательства на общую сумму $3,337 млрд.

МБА, на который приходится 40% совокупных активов банковского сектора Азербайджана, столкнулся с финансовыми трудностями на фоне масштабных махинаций экс-главы правления банка Джахангира Гаджиева, руководившего банком в 2001-2015 годах, и его управленческой команды. Проблемы банка усугубила девальвация азербайджанской национальной валюты - маната - в 2015 году на фоне падения мировых цен на нефть.

А.Ахундов