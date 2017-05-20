Трамп во время разговора с Лавровым назвал психом экс-главу ФБР Коми - СМИ

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Вашингтоне назвал бывшего директора ФБР Джеймса Коми "настоящим психом", утверждает газета "Нью-Йорк Таймс".

Как утверждает газета со ссылкой на неназванного американского чиновника, в ходе встречи в Овальном кабинете Д.Трамп заявил российскому министру, что испытывает "облегчение" после увольнения Дж.Коми, который оказывал на него "большое давление".

"Я только что уволил главу ФБР, он был сумасшедший, настоящий псих", - приводит издание слова, якобы сказанные Д.Трампом С.Лаврову.

Кроме того, газета утверждает, что в ходе встречи Д.Трамп пожаловался на "большое давление из-за России", и именно поэтому Дж.Коми был уволен.

Кроме того, отмечает издание, Д.Трамп якобы заверил С.Лаврова, что лично он не находится под следствием.

Президент США 9 мая уволил директора ФБР Дж.Коми, который вел расследование предполагаемых "связей с Россией" команды Д.Трампа. Белый дом объяснил это решение тем, что бывший глава ФБР утратил доверие президента.