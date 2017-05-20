Госпрограмму по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом готовят в Киргизии

Государственная программа для борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом разрабатывается в Киргизии, сообщил в субботу "Интерфаксу" официальный представитель МВД республики Бакыт Сейитов.

По его словам, госпрограмма предусматривает укрепление системы безопасности, повышение уровня взаимодействия госорганов, в том числе правоохранительных органов и органов местного самоуправления, в деле выявления и пресечения проявлений экстремистской и террористической направленности.

Официальный представитель МВД подчеркнул, что важная роль в противодействии экстремизму и терроризму отводится профилактике.

"Правоохранительные органы республики совместно с религиозными организациями, общественностью объединяют усилия по профилактике, предупреждению и пресечению религиозно-экстремистской и террористической деятельности, разработке эффективных мер ограждения граждан, в частности молодежи, от пропагандистской деятельности приверженцев радикальных взглядов, разоблачению их приемов и методов вовлечения и вербовки граждан", - сказал Б.Сейитов.

Он указал, что "основным причинам и факторам роста распространения религиозного экстремизма и терроризма на территории республики способствуют нестабильная обстановка на Ближнем Востоке, низкая религиозная грамотность населения, доступность пропагандистских интернет-ресурсов, а также трудовая миграция за пределы страны, где граждане попадают под влияние пропаганды радикальных экстремистских организаций".

"В целях пресечения проявления терроризма и экстремизма, распространения радикальных идей, правоохранительные органы Киргизии на законодательном уровне добиваются ужесточения наказания для граждан, участвовавших в боевых действиях в Сирии на стороне экстремистов и возвращающихся оттуда. Кроме того, МВД предлагает запретить возвращение в республику лиц, участвовавших в боевых действия за рубежом на стороне экстремистов или же жестко их наказывать", - заявил Б.Сейитов.

Он подчеркнул, что "такие меры дали бы возможность пресечь агитацию и пропаганду религиозного экстремизма и терроризма, который идет из стран Ближнего Востока".

Б.Сейитов сообщил, что оперативные подразделения МВД Киргизии проводят большую работу по выявлению фактов связанных с вербовкой, наемничеством и переправкой граждан республики в зарубежные страны.

Официальный представитель МВД Киргизии добавил, что "на сегодняшний день установлены более 600 граждан республики, выехавших в зоны вооруженных конфликтов, в том числе около 100 женщин, более 100 детей и подростков, 27 граждан уже осуждены за наемничество и отбывают срок, еще в отношении более 10 лиц проводятся расследования".