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СНГ 20.05.2017 10:41

В Латинской Америке заинтересованы в российских самолетах-амфибиях Бе-200 - замглавы ФСВТС

Ряд стран Латинской Америки хотят приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200, сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

"Работа по Бе-200 у нас идет достаточно давно и активно. Этот самолет предназначен для борьбы с пожарами и подойдет тем странам Латинской Америки, где есть угрозы их возникновения. Мы видим перспективы, мы работаем над этим, значительное количество стран региона заинтересованы в его приобретении", - сказал А.Пунчук журналистам на выставке в столице Перу.

Он отметил, что переговоры осложняются трудным экономическим положением в Латинской Америке в связи с продолжающимся общемировым кризисом и сохраняющимися низкими ценами на углеводороды.

Бе-200 - российский самолет-амфибия разработки Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

В Перу с 18 по 21 мая проходит шестая международная выставка оборонных технологий, вооружений и систем для предотвращения стихийных бедствий СИТДЕФ-2017. Под эгидой организатора российской экспозиции (АО "Рособоронэкспорт") на выставке разместились стенды восьми российских организаций, семь из которых представят продукцию военного назначения.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАТАМЕРИКА, БЕ/200, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]