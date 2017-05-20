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Дальнее зарубежье 20.05.2017 10:09

Экс-глава ФБР США политизировал дело о вмешательстве в выборы и создал препятствия в отношениях с Россией - Белый дом

Бывший директор ФБР Джеймс Коми политизировал расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США, что создавало препятствия для взаимодействия с Москвой, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Превращая в шоу и политизируя расследование действий России, Джеймс Коми создал ненужные препятствия при нашем взаимодействии и переговорах с Россией", - сказал Ш.Спайсер, которого цитирует АП.

По его словам, расследование предполагаемого влияния РФ на выборы в США в любом случае будет продолжено, и отставка Дж.Коми не положит ему конец.

"Реальная история заключается в том, что наша национальная безопасность была подорвана утечками частной и сверхсекретной информации", - подчеркнул пресс-секретарь Белого дома.

Данное заявление было сделано после того, как газета "Нью-Йорк Таймс" написала со ссылкой на неназванного американского чиновника, что президент США Дональд Трамп во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым 10 мая в Вашингтоне назвал бывшего директора ФБР Дж.Коми "настоящим психом".

По утверждению собеседника газеты, в ходе встречи в Овальном кабинете Д.Трамп заявил российскому министру, что испытывает "облегчение" после увольнения Дж.Коми, который оказывал на него "большое давление".

"Я только что уволил главу ФБР, он был сумасшедший, настоящий псих", - приводит газета слова, якобы сказанные Д.Трампом С.Лаврову.

Кроме того, газета утверждает, что в ходе встречи Д.Трамп пожаловался на "большое давление из-за России", и именно поэтому Дж.Коми был уволен.

Кроме того, отмечает издание, Д.Трамп якобы заверил С.Лаврова, что лично он не находится под следствием.

Президент США 9 мая уволил директора ФБР Дж.Коми, который вел расследование предполагаемых "связей с Россией" команды Д.Трампа. Белый дом объяснил это решение тем, что бывший глава ФБР утратил доверие президента.

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ФБР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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