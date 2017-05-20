Азербайджан с 63 золотыми медалями вернул себе командное лидерство на Исламиаде

Сборная Азербайджана вновь вышла в лидеры в командном зачете IV Игр исламской солидарности «Baku-2017», завоевав в седьмой день соревнований 63-ю золотую медаль.
В активе азербайджанских спортсменов 124 медали, в том числе 63 золотых, 35 серебряных и 26 бронзовых.
В пятницу копилка сборной Азербайджана пополнилась четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
На втором месте следует сборная Турции, в активе которой 162 медали (61-56-45), на третьем - Иран с 74 медалями (20-24-30). Узбекистан с 57 медалями (14-15-28) занимает четвертое место.
В целом, за первые семь дней Игр медали завоевали спортсмены из 36 стран.
IV Игры исламской солидарности проходят в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплектов медалей.
Р.Бабаев
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