Азербайджан с 63 золотыми медалями вернул себе командное лидерство на Исламиаде

Сборная Азербайджана вновь вышла в лидеры в командном зачете IV Игр исламской солидарности «Baku-2017», завоевав в седьмой день соревнований 63-ю золотую медаль.

В активе азербайджанских спортсменов 124 медали, в том числе 63 золотых, 35 серебряных и 26 бронзовых.

В пятницу копилка сборной Азербайджана пополнилась четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

На втором месте следует сборная Турции, в активе которой 162 медали (61-56-45), на третьем - Иран с 74 медалями (20-24-30). Узбекистан с 57 медалями (14-15-28) занимает четвертое место.

В целом, за первые семь дней Игр медали завоевали спортсмены из 36 стран.

IV Игры исламской солидарности проходят в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплектов медалей.

Р.Бабаев