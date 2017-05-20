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Спорт 20.05.2017 09:52

Азербайджан с 63 золотыми медалями вернул себе командное лидерство на Исламиаде

Сборная Азербайджана вновь вышла в лидеры в командном зачете IV Игр исламской солидарности «Baku-2017», завоевав в седьмой день соревнований 63-ю золотую медаль.

В активе азербайджанских спортсменов 124 медали, в том числе 63 золотых, 35 серебряных и 26 бронзовых.

В пятницу копилка сборной Азербайджана пополнилась четырьмя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

На втором месте следует сборная Турции, в активе которой 162 медали (61-56-45), на третьем - Иран с 74 медалями (20-24-30). Узбекистан с 57 медалями (14-15-28) занимает четвертое место.

В целом, за первые семь дней Игр медали завоевали спортсмены из 36 стран.

IV Игры исламской солидарности проходят в столице Азербайджана с 12 по 22 мая. Состязания проходят на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским. На IV Играх исламской солидарности разыгрываются 269 комплектов медалей.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИСЛАМИАДА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]