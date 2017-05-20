Рухани уверенно лидирует на выборах президента Ирана - МВД

Президент Ирана Хасан Рухани лидирует по итогам первого тура президентских выборов, сообщил в субботу глава МВД страны Али Асгар Ахмади.

По итогам обработки около 39 млн бюллетеней, Х.Рухани набирает 22,8 млн голосов. Его ближайший соперник, экс-генпрокурор Эбрахим Раиси получил поддержку 15,4 млн иранцев.

Бывший министр Мостафа Мирсалим получил примерно 455 тыс. голосов, а бывший вице-президент Хашеми Таба - 210,5 тыс.

В общей сложности, проголосовали более 40 млн избирателей.

Ожидается, что окончательные результаты выборов могут быть объявлены позже в субботу.

Х.Рухани близок к тому, чтобы набрать более половины голосов. В таком случае он добьется переизбрания на президентский пост уже в первом туре.