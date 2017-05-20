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Регион 20.05.2017 11:08

Рухани уверенно лидирует на выборах президента Ирана - МВД

Президент Ирана Хасан Рухани лидирует по итогам первого тура президентских выборов, сообщил в субботу глава МВД страны Али Асгар Ахмади.

По итогам обработки около 39 млн бюллетеней, Х.Рухани набирает 22,8 млн голосов. Его ближайший соперник, экс-генпрокурор Эбрахим Раиси получил поддержку 15,4 млн иранцев.

Бывший министр Мостафа Мирсалим получил примерно 455 тыс. голосов, а бывший вице-президент Хашеми Таба - 210,5 тыс.

В общей сложности, проголосовали более 40 млн избирателей.

Ожидается, что окончательные результаты выборов могут быть объявлены позже в субботу.

Х.Рухани близок к тому, чтобы набрать более половины голосов. В таком случае он добьется переизбрания на президентский пост уже в первом туре.

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Тэги: ИРАН, ВЫБОРЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]