Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп в субботу утром прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, передают западные СМИ.
Самолет лидера США приземлился в аэропорту Эр-Рияда.
Саудовская Аравия - стартовый этап первой поездки за границу Д.Трампа с момента вступления в должность президента США.
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