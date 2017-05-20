Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп в субботу утром прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, передают западные СМИ.

Самолет лидера США приземлился в аэропорту Эр-Рияда.

Саудовская Аравия - стартовый этап первой поездки за границу Д.Трампа с момента вступления в должность президента США.