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Дальнее зарубежье 20.05.2017 11:25

Трамп прибыл с визитом в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп в субботу утром прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, передают западные СМИ.

Самолет лидера США приземлился в аэропорту Эр-Рияда.

Саудовская Аравия - стартовый этап первой поездки за границу Д.Трампа с момента вступления в должность президента США.

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Тэги: США, ТРАМП, САУДАРАВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]