Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8916 RUR   0.0296 GBR   2.2054 TRY   0.4709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 21° 22 Май 15° 22° 23 Май 15° 23°

Дальнее зарубежье 20.05.2017 14:27

Италия раздает замки для их превращения в туристические достопримечательности

Правительство Италии намерено предоставить бесплатно 103 исторических здания, включая средневековые замки, виллы и монастыри, с условием, что их новые владельцы сделают из них места для туристов, пишет CNBC.

Указанные выше здания расположены вдоль восьми традиционных туристических маршрутов в центре страны, а также на островах Сицилия и Сардиния.

"Проект направлен на поддержку и продвижение медленно растущего туристического сектора, - говорит представитель государственного агентства недвижимости Роберто Реджи. - Его целью является превращение неиспользуемых частных и общественных зданий в места для пеших туристов, велосипедистов и паломников".

Претенденты на получение недвижимости в собственность сроком на девять лет (с возможностью продления еще на девять) должны до 26 июня направить в агентство заявку с указанием того, как именно они планируют перестраивать выбранное здание и что оно будет представлять в итоге. Отмечается, что особое предпочтение будет отдаваться претендентам моложе 40 лет.

В случае успеха проекта правительство в течение двух лет "подарит" желающим еще около 200 объектов.

Ранее власти итальянской деревушки Бормидо в регионе Лигурия объявили, что предоставят около 2 тыс. евро и возможность снимать жилье за 50 евро в месяц любому, кто согласится на переезд в этот населенный пункт. Предложение вызвало ажиотаж в соцсетях и СМИ, на него откликнулись свыше 17 тыс. человек, и мэрии пришлось отозвать свое приглашение.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ, ТУРИЗМ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]