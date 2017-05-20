Италия раздает замки для их превращения в туристические достопримечательности

Правительство Италии намерено предоставить бесплатно 103 исторических здания, включая средневековые замки, виллы и монастыри, с условием, что их новые владельцы сделают из них места для туристов, пишет CNBC.

Указанные выше здания расположены вдоль восьми традиционных туристических маршрутов в центре страны, а также на островах Сицилия и Сардиния.

"Проект направлен на поддержку и продвижение медленно растущего туристического сектора, - говорит представитель государственного агентства недвижимости Роберто Реджи. - Его целью является превращение неиспользуемых частных и общественных зданий в места для пеших туристов, велосипедистов и паломников".

Претенденты на получение недвижимости в собственность сроком на девять лет (с возможностью продления еще на девять) должны до 26 июня направить в агентство заявку с указанием того, как именно они планируют перестраивать выбранное здание и что оно будет представлять в итоге. Отмечается, что особое предпочтение будет отдаваться претендентам моложе 40 лет.

В случае успеха проекта правительство в течение двух лет "подарит" желающим еще около 200 объектов.

Ранее власти итальянской деревушки Бормидо в регионе Лигурия объявили, что предоставят около 2 тыс. евро и возможность снимать жилье за 50 евро в месяц любому, кто согласится на переезд в этот населенный пункт. Предложение вызвало ажиотаж в соцсетях и СМИ, на него откликнулись свыше 17 тыс. человек, и мэрии пришлось отозвать свое приглашение.