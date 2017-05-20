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Регион 20.05.2017 12:29

Въезд на Украину запрещен почти 40 российским артистам - Госпогранслужба Украины

Украинские компетентные органы запретили въезд на Украину около 40 российским актерам и певцам за "незаконное посещение Крыма", сообщил глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко.

"Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

В.Назаренко уточнил, что речь идет о запрете въезда на Украину на 3 года. В этот список входят такие исполнители, как Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королёва (гражданка РФ Наталья Порывай), Николай Добрынин, Людмила Артемьева и другие.

Он также сообщил, что в 2016 году был запрещен въезд в Украину 5,4 тыс. иностранцев, из них более 1,2 тыс. - граждане России. В текущем году общее количество запретов на въезд уже достигло 2,5 тыс., 616 из них - для граждан РФ.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, АРТИСТЫ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]