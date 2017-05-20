Въезд на Украину запрещен почти 40 российским артистам - Госпогранслужба Украины

Украинские компетентные органы запретили въезд на Украину около 40 российским актерам и певцам за "незаконное посещение Крыма", сообщил глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко.
"Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили их около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".
В.Назаренко уточнил, что речь идет о запрете въезда на Украину на 3 года. В этот список входят такие исполнители, как Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королёва (гражданка РФ Наталья Порывай), Николай Добрынин, Людмила Артемьева и другие.
Он также сообщил, что в 2016 году был запрещен въезд в Украину 5,4 тыс. иностранцев, из них более 1,2 тыс. - граждане России. В текущем году общее количество запретов на въезд уже достигло 2,5 тыс., 616 из них - для граждан РФ.
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