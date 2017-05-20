Президент Молдавии осуждает проведение в Кишиневе акций сексуальных меньшинств

Президент Молдавии Игорь Додон подверг критике мероприятия сексуальных меньшинств, которые проводятся в рамках XVI фестиваля ЛГБТ-сообщества "Молдова Прайд-2017".
Он написал в субботу на своей странице в facebook, что "категорически против маршей сексуальных меньшинств и их регистрации в Республике Молдова".
"Я за наши традиции, за наши традиционные семьи, за православную веру. Я осуждаю эти мероприятия и сожалею, что некоторые представители действующей власти и некоторые посольства поддерживают их. Быть президентом геев я не обещал. Думаю, они упустили шанс выбрать того, который представлял бы их интересы", - написал И.Додон.
Его пост вызван общением с журналистами накануне. Одна из журналисток напомнила И.Додону, что во время избирательной кампании он обещал "быть президентом для всех". Президент ответил, что "не обещал быть президентом геев".
"Думаю, они упустили шанс выбрать президента, который представлял бы их интересы", - сказал И.Додон.
Он заявил, что 21 мая, когда ЛГБТ-сообщество планирует провести свой марш, президент вместе со своей семьей примет участие в мероприятиях по поддержке и продвижению традиционных семейных ценностей, которые будут организованы в центре Кишинева.
Марш сексуальных меньшинств намечен на воскресенье по пройдет под единым лозунгом - "Без страха". О том, что примут участие в марше, уже заявили послы и другие дипломаты из делегации Евросоюза, посольств США, Швеции, Нидерландов и ряда других стран.
В прошлые годы участникам подобных мероприятий удавалось пройти лишь несколько десятков метров. Его участников закидывали яйцами и освистывали, несмотря на охрану полицейских. Не раз участников парада приходилось срочно сажать в автобусы и эвакуировать, чтобы не допустить насилия со стороны приверженцев традиционных семейных ценностей.
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