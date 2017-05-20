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Дальнее зарубежье 20.05.2017 11:54

США более не будут наносить удары в Сирии при отсутствии угрозы американским силам - Данфорд

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд сообщил журналистам, что удары в Сирии не повторятся, если не будет угрозы военнослужащим США.

"Накануне я пообещал, что это не повторится, ели не будет угрозы для наших сил", - сказал он на пресс-конференции в Пентагоне.

Дж.Данфорд пояснил, что решение о нанесении удара носило оборонительный характер. "Наше командование на месте почувствовало угрозу", - сказал он.

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Тэги: США, СИРИЯ, УДАРЫ, ОБЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]