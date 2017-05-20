США более не будут наносить удары в Сирии при отсутствии угрозы американским силам - Данфорд

Глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд сообщил журналистам, что удары в Сирии не повторятся, если не будет угрозы военнослужащим США.
"Накануне я пообещал, что это не повторится, ели не будет угрозы для наших сил", - сказал он на пресс-конференции в Пентагоне.
Дж.Данфорд пояснил, что решение о нанесении удара носило оборонительный характер. "Наше командование на месте почувствовало угрозу", - сказал он.
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