Медведев представил Путину план действий правительства до 2025 года

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вне зависимости от персоналий и политического графика страна должна иметь четкий план развития экономики и социальной сферы.

"Я просил правительство подготовить план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств на достижение этих целей на период 2017-2025 годы. Имею в виду не только внутриполитические планы и повестку дня внутриполитическую, но и то, что наши известные наметки на 2020 год мы вынуждены были их корректировать соответствующим образом, да и 20-й год уже не за горами", - сказал В.Путин на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, который представил президенту план действий правительства на 2017-2025 годы.

Он добавил: "Вне зависимости ни от каких персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясный и понятный план развития экономики и социальной сферы".

Он напомнил, что над соответствующим планом работают также и экспертные группы. "Но, безусловно, работа, которая была проведена правительством Российской Федерации, должна быть в основе всех сделанных предложений", - сказал президент РФ.

Он предложил премьеру обсудить идеи правительства, а затем по готовности и разработки экспертов, по итогам чего будет принят окончательный вариант.