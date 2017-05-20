Воспитатель детского сада в Иркутской области подозревается в истязании подопечных, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело об истязаниях возбуждено в отношении воспитательницы детского сада N71 города Ангарска (Иркутская область), заклеивавшей детям рты скотчем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.
В ходе мониторинга интернета было выявлено сообщение о том, что воспитатель заклеивала скотчем рты детям и выложила в соцсети фото одного из подопечных в таком виде.
"В беседе со следователями регионального СК России подозреваемая попыталась оправдать свои действия тем, что подобным образом в игровой форме якобы хотела создать тишину в группе для прочтения вслух сказки и заклеила рот себе, а затем уже дети самостоятельно последовали ее примеру. Ее версия будет проверена следственным путем", - отметили в СКР.
Уголовное дело возбуждено по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).
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