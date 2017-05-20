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СНГ 20.05.2017 13:31

Воспитатель детского сада в Иркутской области подозревается в истязании подопечных, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело об истязаниях возбуждено в отношении воспитательницы детского сада N71 города Ангарска (Иркутская область), заклеивавшей детям рты скотчем, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКР.

В ходе мониторинга интернета было выявлено сообщение о том, что воспитатель заклеивала скотчем рты детям и выложила в соцсети фото одного из подопечных в таком виде.

"В беседе со следователями регионального СК России подозреваемая попыталась оправдать свои действия тем, что подобным образом в игровой форме якобы хотела создать тишину в группе для прочтения вслух сказки и заклеила рот себе, а затем уже дети самостоятельно последовали ее примеру. Ее версия будет проверена следственным путем", - отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ДЕТСАД, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]