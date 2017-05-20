Глава юридического комитета сената США призывает установить организаторов утечек о переговорах Трампа

Влиятельный сенатор-республиканец Чак Грэссли призвал в субботу установить, кто передает в СМИ конфиденциальную информацию о переговорах президента США Дональда Трампа.

"Я хочу знать, кто в Белом доме проводит утечки информации о закрытых переговорах. Переговоры за закрытыми дверями должны оставаться закрытыми", - написал он в "Твиттере".

Кроме того, Ч.Грэссли, возглавляющий сенатский комитет по юридическим делам, раскритиковал сотрудников ФБР за распространение информации о деятельности администрации США.

"ФБР, словно там работают болтуны, передают об этом информацию", - заявил сенатор. Он напомнил, что если у сотрудников ФБР есть какие-то взволновавшие их конфиденциальные данные, им следует передать их в сенат, а не в СМИ.

Американские СМИ регулярно публикуют утечки информации о деятельности администрации США. В частности, это произошло и после переговоров Д.Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.