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Дальнее зарубежье 20.05.2017 13:57

Глава юридического комитета сената США призывает установить организаторов утечек о переговорах Трампа

Влиятельный сенатор-республиканец Чак Грэссли призвал в субботу установить, кто передает в СМИ конфиденциальную информацию о переговорах президента США Дональда Трампа.

"Я хочу знать, кто в Белом доме проводит утечки информации о закрытых переговорах. Переговоры за закрытыми дверями должны оставаться закрытыми", - написал он в "Твиттере".

Кроме того, Ч.Грэссли, возглавляющий сенатский комитет по юридическим делам, раскритиковал сотрудников ФБР за распространение информации о деятельности администрации США.

"ФБР, словно там работают болтуны, передают об этом информацию", - заявил сенатор. Он напомнил, что если у сотрудников ФБР есть какие-то взволновавшие их конфиденциальные данные, им следует передать их в сенат, а не в СМИ.

Американские СМИ регулярно публикуют утечки информации о деятельности администрации США. В частности, это произошло и после переговоров Д.Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Тэги: США, СЕНАТОР, УТЕЧКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]