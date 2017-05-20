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Регион 20.05.2017 15:21

Грузия последовательно движется к вступлению в НАТО - председатель грузинского парламента

Проведение в Тбилиси весенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО станет хорошей возможностью для углубления связей с западными партнерами, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Ожидания в отношении ПА НАТО большие, и мы должны использовать этот формат для углубления связей с нашими западными партнерами", - цитирует И.Кобахидзе в субботу пресс-служба грузинского парламента

По словам И.Кобахидзе, окончательной целью Грузии является вступление в НАТО, и "страна последовательно движется к этой цели".

"Конечно, мы реалистично оцениваем ситуацию, которая связана с нашим вступлением в НАТО. Главное, чтобы мы были последовательны и тогда мы обязательно достигнем нашей цели", - сказал председатель парламента.

В Тбилиси 26-29 мая пройдет весенняя сессия ПА НАТО. Участие в сессии примут делегации 28 стран - членов ПА НАТО и более 20 стран - ассоциированных членов, партнеров и наблюдателей.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]