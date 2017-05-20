Грузия последовательно движется к вступлению в НАТО - председатель грузинского парламента

Проведение в Тбилиси весенней сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО станет хорошей возможностью для углубления связей с западными партнерами, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Ожидания в отношении ПА НАТО большие, и мы должны использовать этот формат для углубления связей с нашими западными партнерами", - цитирует И.Кобахидзе в субботу пресс-служба грузинского парламента

По словам И.Кобахидзе, окончательной целью Грузии является вступление в НАТО, и "страна последовательно движется к этой цели".

"Конечно, мы реалистично оцениваем ситуацию, которая связана с нашим вступлением в НАТО. Главное, чтобы мы были последовательны и тогда мы обязательно достигнем нашей цели", - сказал председатель парламента.

В Тбилиси 26-29 мая пройдет весенняя сессия ПА НАТО. Участие в сессии примут делегации 28 стран - членов ПА НАТО и более 20 стран - ассоциированных членов, партнеров и наблюдателей.