Соперники Рухани на выборах уже поздравляют его с переизбранием на пост президента - СМИ

Некоторые соперники президента Ирана Хасана Рухани на выборах уже направляют ему поздравления с переизбранием на этот пост, сообщает в субботу иранское агентство "Мехр".
Так, с победой Х.Рухани поздравили Мостафа Мирсалим и Мостафа Хашеми-Таба. О реакции основного соперника президента на выборах Эбрахима Раиси пока не сообщается.
"Иранский народ снова выбрал господина Хасана Рухани президентом, продемонстрировав, таким образом, зрелость и понимание того, в чем заключаются интересы страны", - отметил М.Хашеми-Таба.
М.Мирсалим, в свою очередь, выразил надежду на то, что Х.Рухани сможет решить острые проблемы, с которыми сталкивается страна.
Ранее в МВД Ирана обнародовали промежуточные данные, согласно которым Х.Рухани набирает более 50% голосов по итогам голосования и, таким образом, близок к тому, чтобы добиться переизбрания на второй срок уже в первом туре.
Ожидается, что окончательные данные по выборам будут опубликованы позже в субботу. При этом "Мехр" уже называет Х.Рухани победителем голосования.
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