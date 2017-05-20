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Регион 20.05.2017 12:43

Соперники Рухани на выборах уже поздравляют его с переизбранием на пост президента - СМИ

Некоторые соперники президента Ирана Хасана Рухани на выборах уже направляют ему поздравления с переизбранием на этот пост, сообщает в субботу иранское агентство "Мехр".

Так, с победой Х.Рухани поздравили Мостафа Мирсалим и Мостафа Хашеми-Таба. О реакции основного соперника президента на выборах Эбрахима Раиси пока не сообщается.

"Иранский народ снова выбрал господина Хасана Рухани президентом, продемонстрировав, таким образом, зрелость и понимание того, в чем заключаются интересы страны", - отметил М.Хашеми-Таба.

М.Мирсалим, в свою очередь, выразил надежду на то, что Х.Рухани сможет решить острые проблемы, с которыми сталкивается страна.

Ранее в МВД Ирана обнародовали промежуточные данные, согласно которым Х.Рухани набирает более 50% голосов по итогам голосования и, таким образом, близок к тому, чтобы добиться переизбрания на второй срок уже в первом туре.

Ожидается, что окончательные данные по выборам будут опубликованы позже в субботу. При этом "Мехр" уже называет Х.Рухани победителем голосования.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]