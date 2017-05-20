Глава Пентагона заявляет о готовности США оказать помощь реформированию грузинской армии

США готовы оказать помощь в реформировании грузинской армии, сообщил в письме своему грузинскому коллеге Левану Изория министр обороны США Джеймс Мэттис.

Как сообщает в субботу пресс-служба грузинского оборонного ведомства, глава Пентагона пишет, что внимательно выслушал в феврале этого года на заседании комиссии НАТО-Грузия презентацию Л.Изория по трансформации грузинской армии.

"Департамент обороны готов оказать помощь Грузии в этом амбициозном процессе военной реформы. Очень важна ваша приверженность выбранному курсу и принципам", - приводит слова Д.Мэттиса пресс-служба Минобороны Грузии.

В декабре прошлого года США и Грузия подписали рамочное соглашение в сфере безопасности на 2016-2019 годы. В июле прошлого года США и Грузия подписали меморандум "Об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности". По информации Минобороны Грузии, в рамках этих соглашений США намерены построить в Грузии центр боевой подготовки по аналогии с военной базой Хохенфельс в Германии.