Иранское государственное телевидение поздравляет Рухани с переизбранием на пост президента

Иранское государственное телевидение в субботу назвало Хасана Рухани победителем президентских выборов.

В коротком сообщении, прочитанном в эфире, Х.Рухани поздравили с переизбранием на второй срок.

Ранее сообщались предварительные данные МВД после обработки 38,9 млн бюллетеней, согласно которым Х.Рухани набрал 22,8 млн голосов. В общей сложности, на выборах проголосовали более 40 млн иранцев.

Для победы уже в первом туре Х.Рухани требовалось набрать более 50% голосов.

По сообщению агентства "Мехр", некоторые соперники президента Ирана Хасана Рухани на выборах уже направляют ему поздравления с переизбранием на этот пост.

Так, с победой Х.Рухани поздравили Мостафа Мирсалим и Мостафа Хашеми-Таба. О реакции основного соперника президента на выборах Эбрахима Раиси пока не сообщается.

"Иранский народ снова выбрал господина Хасана Рухани президентом, продемонстрировав, таким образом, зрелость и понимание того, в чем заключаются интересы страны", - отметил М.Хашеми-Таба.

М.Мирсалим, в свою очередь, выразил надежду на то, что Х.Рухани сможет решить острые проблемы, с которыми сталкивается страна.

Ожидается, что окончательные данные по выборам будут опубликованы позже в субботу.