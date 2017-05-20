В ЕС встревожены нападением на авиабазу в Ливии и вновь призывают ливийцев к диалогу

Тревожным событием назвал официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) нападение на авиабазу Брак-аль-Шати в южной части Ливии, повлекшее большое число погибших, включая гражданских лиц.

"Насилие не является решением проблем Ливии. Оно может только поставить под угрозу продолжающуюся работу по поиску мирного и достигнутого путем переговоров решения политического кризиса и кризиса в области безопасности", - говорится в коммюнике, распространенном в субботу в Брюсселе.

Представитель ЕВС призывает стороны "проявлять сдержанность, прекратить все военные действия и избегать дальнейшей эскалации насилия ради всех ливийцев".

"Необходим дальнейший диалог между всеми сторонами в духе примирения", - подчеркивают в Брюсселе.