Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8916 RUR   0.0296 GBR   2.2054 TRY   0.4709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 21° 22 Май 15° 22° 23 Май 15° 23°

Дальнее зарубежье 20.05.2017 16:15

В ЕС встревожены нападением на авиабазу в Ливии и вновь призывают ливийцев к диалогу

Тревожным событием назвал официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) нападение на авиабазу Брак-аль-Шати в южной части Ливии, повлекшее большое число погибших, включая гражданских лиц.

"Насилие не является решением проблем Ливии. Оно может только поставить под угрозу продолжающуюся работу по поиску мирного и достигнутого путем переговоров решения политического кризиса и кризиса в области безопасности", - говорится в коммюнике, распространенном в субботу в Брюсселе.

Представитель ЕВС призывает стороны "проявлять сдержанность, прекратить все военные действия и избегать дальнейшей эскалации насилия ради всех ливийцев".

"Необходим дальнейший диалог между всеми сторонами в духе примирения", - подчеркивают в Брюсселе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ЛИВИЯ, АВИАБАЗА, НАПАДЕНИЕ


Похожие новости


В ЕС считают крайне важным сотрудничество с Россией по урегулированию ситуации в Ливии В Евросоюзе оказались не готовы комментировать выбор Ливией шариата основой законодательства Глава дипломатии ЕС выразила обеспокоенность состоянием безопасности в Ливии Представитель ЕС призывает ливийцев следовать путем демократии Всем ливийским авиаперевозчикам и венесуэльской авиакомпании Conviasa запрещено летать в страны ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]