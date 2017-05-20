В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадал 1 человек - МВД

Три человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана четырех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадал один человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 110 преступлений, 21 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 45 человек.

Зафиксировано четыре факта, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и два – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев