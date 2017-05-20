Президент Алиев поздравил Рухани с победой на президентских выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Хасана Рухани с переизбранием на пост президента Ирана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
«Уважаемый господин Рухани, искренне поздравляю вас с переизбранием на пост президента Ирана», - говорится в поздравлении.
И.Алиев подчеркнул, что победа Х.Рухани на президентских выборах стала свидетельством веры и доверия иранского населения в проводимую им политику во имя национальных интересов Ирана.
«Я придаю большое значение азербайджано-иранским отношениям. Выросшие до уровня стратегического сотрудничества связи вызывают удовлетворение. Я высоко оцениваю существующий между нашими странами политический диалог и сотрудничество в различных областях, вызывающих взаимный интерес, наши культурные связи и поддержку Ираном территориальной целостности Азербайджана», - отметил в послании глава государства.
По словам И.Алиева, развивающиеся в последние годы по восходящей линии двусторонние отношения между Азербайджаном и Ираном приобрели новое содержание.
«Состоявшиеся с вами встречи, проведенные переговоры, подписанные документы и реализованные в жизнь проекты играют важную роль в развитии наших отношений», - подчеркнул президент.
Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего и многостороннего сотрудничества между Баку и Тегераном.
«Уверен, что мы продолжим наши усилия в направлении дальнейшего укрепления связей и расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном», - отметил И.Алиев.
Президент Азербайджана пожелал Х.Рухани крепкого здоровья, счастья и успешной деятельности во имя благополучия братского и дружеского иранского народа.
Р.Бабаев
Реструктуризация обязательств МБА может замедлить восстановление экономики Азербайджана - Moodys
Moodys поставило суверенные рейтинги Азербайджана "Ba1" на пересмотр с возможностью снижения
Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в январе-апреле 2017г вырос на 36%
РУСАДА в июне приступит к работе с допинг-пробами, полагает Мутко
Автомобиль перевернулся в Азербайджане, погибли 5 человек – СМИ
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 3 и пострадал 1 человек - МВД
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
В Сирии завершается эвакуация оппозиционных боевиков из города Хомс
ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Ираке
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
Национальный музей искусств Азербайджана свято хранит русскую гравюру
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»