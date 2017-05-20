Президент Алиев поздравил Рухани с победой на президентских выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Хасана Рухани с переизбранием на пост президента Ирана, сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.

«Уважаемый господин Рухани, искренне поздравляю вас с переизбранием на пост президента Ирана», - говорится в поздравлении.

И.Алиев подчеркнул, что победа Х.Рухани на президентских выборах стала свидетельством веры и доверия иранского населения в проводимую им политику во имя национальных интересов Ирана.

«Я придаю большое значение азербайджано-иранским отношениям. Выросшие до уровня стратегического сотрудничества связи вызывают удовлетворение. Я высоко оцениваю существующий между нашими странами политический диалог и сотрудничество в различных областях, вызывающих взаимный интерес, наши культурные связи и поддержку Ираном территориальной целостности Азербайджана», - отметил в послании глава государства.

По словам И.Алиева, развивающиеся в последние годы по восходящей линии двусторонние отношения между Азербайджаном и Ираном приобрели новое содержание.

«Состоявшиеся с вами встречи, проведенные переговоры, подписанные документы и реализованные в жизнь проекты играют важную роль в развитии наших отношений», - подчеркнул президент.

Он выразил уверенность в дальнейшем укреплении двустороннего и многостороннего сотрудничества между Баку и Тегераном.

«Уверен, что мы продолжим наши усилия в направлении дальнейшего укрепления связей и расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ираном», - отметил И.Алиев.

Президент Азербайджана пожелал Х.Рухани крепкого здоровья, счастья и успешной деятельности во имя благополучия братского и дружеского иранского народа.

Р.Бабаев