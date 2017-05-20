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СНГ 20.05.2017 14:34

Путин поздравляет Рухани с победой на выборах в Иране, подтверждает готовность к работе по развитию двустороннего партнерства - кремль

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Хасану Рухани по случаю убедительной победы на выборах президента Исламской Республики Иран, сообщает пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства подтвердил готовность к продолжению активной совместной работы по дальнейшему развитию российско-иранского партнерского сотрудничества как по двусторонней, так и международной повестке дня", - говорится в сообщении.

В поздравлении президент России также "выразил уверенность в дальнейшей успешной реализации договоренностей, в том числе достигнутых в ходе недавнего официального визита Х.Рухани в Россию, в интересах дружественных народов двух стран, в русле усилий по поддержанию стабильности и безопасности на Ближнем и Среднем Востоке и в мире в целом".

Власти Ирана подтвердили в субботу, что президент страны Х.Рухани добился переизбрания уже в первом туре голосования, сообщает иранское телевидение.

Согласно данным МВД Ирана, он одержал победу, набрав 23,53 млн голосов. Его ближайший соперник Эбрахим Раиси получил 15,78 млн из чуть более 40 млн поданных голосов. Таким образом, за Х.Рухани проголосовали более 50% избирателей, и он переизбран на президентский пост.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИРАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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