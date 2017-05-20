РУСАДА в июне приступит к работе с допинг-пробами, полагает Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство получит возможность проводить отбор допинг-проб в июне.

"Надеюсь, в июне РУСАДА начнет работать по забору проб", - сказал В. Мутко журналистам.

"Претензий к большинству спортсменов нет", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, если РУСАДА получит возможность проводить отбор допинг проб, это позволит улучшить контроль за российскими спортсменами.

"Мы бы хотели, чтобы тестирование проводила наша антидопинговая организация, потому что она сделает больше проб, и мы рассчитываем, что все наши спортсмены, претендующие на участие в Олимпиаде 2018 года, пройдут контроль несколько раз",- отметил В.Мутко.

"Это будет отражено в их досье и позволит избежать ошибок, допущенных перед играми в Рио", - добавил он.

"Мы открыты, проверяйте хоть каждый день, но потом пусть не говорят, что не смогли проверить какого-то спортсмена", - сказал В.Мутко.

Всемирное антидопингового агентство приостановило лицензию РУСАДА в ноябре 2015 года на волне допингового скандала в российском спорте, признав его деятельность не соответствующей антидопинговому кодексу на основании доклада независимой комиссии Ричарда Макларена.

Позднее были согласованы меры по восстановлению РУСАДА, среди критериев были названы вывод агентства из подчинения министерству спорта РФ, смена руководства, а также приглашение иностранных экспертов.