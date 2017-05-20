РУСАДА в июне приступит к работе с допинг-пробами, полагает Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство получит возможность проводить отбор допинг-проб в июне.
"Надеюсь, в июне РУСАДА начнет работать по забору проб", - сказал В. Мутко журналистам.
"Претензий к большинству спортсменов нет", - подчеркнул он.
По словам вице-премьера, если РУСАДА получит возможность проводить отбор допинг проб, это позволит улучшить контроль за российскими спортсменами.
"Мы бы хотели, чтобы тестирование проводила наша антидопинговая организация, потому что она сделает больше проб, и мы рассчитываем, что все наши спортсмены, претендующие на участие в Олимпиаде 2018 года, пройдут контроль несколько раз",- отметил В.Мутко.
"Это будет отражено в их досье и позволит избежать ошибок, допущенных перед играми в Рио", - добавил он.
"Мы открыты, проверяйте хоть каждый день, но потом пусть не говорят, что не смогли проверить какого-то спортсмена", - сказал В.Мутко.
Всемирное антидопингового агентство приостановило лицензию РУСАДА в ноябре 2015 года на волне допингового скандала в российском спорте, признав его деятельность не соответствующей антидопинговому кодексу на основании доклада независимой комиссии Ричарда Макларена.
Позднее были согласованы меры по восстановлению РУСАДА, среди критериев были названы вывод агентства из подчинения министерству спорта РФ, смена руководства, а также приглашение иностранных экспертов.
Проведено оценочное учение НАТО с ротой Концепции Оперативных Возможностей
Создана платформа Start-up для стран ОИС
Президент Алиев поздравил Рухани с победой на президентских выборах
Реструктуризация обязательств МБА может замедлить восстановление экономики Азербайджана - Moodys
Moodys поставило суверенные рейтинги Азербайджана "Ba1" на пересмотр с возможностью снижения
Объем операций на рынке ценных бумаг Азербайджана в январе-апреле 2017г вырос на 36%
Госкомитет по градостроительству и архитектуре определился с разработчиками генпланов Товуза и Губы
Лянкяран входит в топ-5 городов СНГ, популярных у российских туристов летом 2017 года
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
В Сирии завершается эвакуация оппозиционных боевиков из города Хомс
ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Ираке
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Nar организовал тренинг для студентов, посвященный мобильной связи
Национальный музей искусств Азербайджана свято хранит русскую гравюру
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»