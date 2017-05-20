Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8916 RUR   0.0296 GBR   2.2054 TRY   0.4709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 21° 22 Май 15° 22° 23 Май 15° 23°

Спорт 20.05.2017 17:02

РУСАДА в июне приступит к работе с допинг-пробами, полагает Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассчитывает, что Российское антидопинговое агентство получит возможность проводить отбор допинг-проб в июне.

"Надеюсь, в июне РУСАДА начнет работать по забору проб", - сказал В. Мутко журналистам.

"Претензий к большинству спортсменов нет", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, если РУСАДА получит возможность проводить отбор допинг проб, это позволит улучшить контроль за российскими спортсменами.

"Мы бы хотели, чтобы тестирование проводила наша антидопинговая организация, потому что она сделает больше проб, и мы рассчитываем, что все наши спортсмены, претендующие на участие в Олимпиаде 2018 года, пройдут контроль несколько раз",- отметил В.Мутко.

"Это будет отражено в их досье и позволит избежать ошибок, допущенных перед играми в Рио", - добавил он.

"Мы открыты, проверяйте хоть каждый день, но потом пусть не говорят, что не смогли проверить какого-то спортсмена", - сказал В.Мутко.

Всемирное антидопингового агентство приостановило лицензию РУСАДА в ноябре 2015 года на волне допингового скандала в российском спорте, признав его деятельность не соответствующей антидопинговому кодексу на основании доклада независимой комиссии Ричарда Макларена.

Позднее были согласованы меры по восстановлению РУСАДА, среди критериев были названы вывод агентства из подчинения министерству спорта РФ, смена руководства, а также приглашение иностранных экспертов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РУСАДА, РАБОТА, МУТКО

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]