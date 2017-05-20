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Дальнее зарубежье 20.05.2017 17:36

Могерини поздравила Рухани с избранием президентом Ирана

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини поздравила в субботу в "Твиттере" Хасана Рухани с победой на президентских выборах в Иране.

"Я поздравляю президента Хасана Рухани с получением сильного мандата", - написала Ф.Могерини, отметив "страстное" участие иранцев в политической жизни своей страны.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также заверила, что Евросоюз "готов продолжать работу для полного осуществления JCPOA (Совместного всеобъемлющего плана действий - ИФ), двусторонних обязательств, для мира в регионе и ответа на чаяния народа Ирана".

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Тэги: ЕС, ИРАН, ВЫБОРЫ, МОГЕРИНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]