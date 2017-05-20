Могерини поздравила Рухани с избранием президентом Ирана

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини поздравила в субботу в "Твиттере" Хасана Рухани с победой на президентских выборах в Иране.

"Я поздравляю президента Хасана Рухани с получением сильного мандата", - написала Ф.Могерини, отметив "страстное" участие иранцев в политической жизни своей страны.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам также заверила, что Евросоюз "готов продолжать работу для полного осуществления JCPOA (Совместного всеобъемлющего плана действий - ИФ), двусторонних обязательств, для мира в регионе и ответа на чаяния народа Ирана".