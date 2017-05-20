Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8916 RUR   0.0296 GBR   2.2054 TRY   0.4709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 22° 23 Май 15° 22° 24 Май 15° 23°

Регион 20.05.2017 19:14

За Рухани в 2017 году проголосовали на 5 млн больше иранцев, чем в 2013, а консерваторы не смогли расширить электорат - СМИ

Президент Ирана Хасан Рухани на выборах не только добился убедительной победы, но и превзошел собственные показатели 2013 года, сообщают в субботу западные СМИ.

Так, согласно данным МВД Ирана по итогам прошедшего в пятницу первого тура выборов, он заручился поддержкой 57% избирателей (свыше 23 млн голосов), что на 5 млн больше, чем во время голосования 2013 года, когда Х.Рухани был избран на свой первый срок.

СМИ объясняют столь уверенное переизбрание Х.Рухани уже в первом туре высоким уровнем мобилизации его сторонников: явка составила 73%, а работу избирательных участков из-за образовавшихся очередей пришлось продлить.

Противостоящие Х.Рухани консерваторы, в свою очередь, не сумели добиться прорыва на выборах 2017 года. За их кандидата Эбрахима Раиси отдали голоса около 15,8% избирателей. В 2013 году четыре кандидата в президенты Ирана от консерваторов получили, в общей сложности, как раз около 16 млн голосов.

Как сообщалось, власти Ирана подтвердили в субботу, что президент страны Хасан Рухани добился переизбрания уже в первом туре голосования.

Со своей стороны, верховный руководитель Ирана - аятолла Али Хаменеи поблагодарил сограждан за участие в голосовании.

"Иранские выборы 2017 года были эпичными и славными. Лидер революции аятолла Хаменеи благодарит иранцев", - говорится в сообщении, опубликованном в его "Твиттере".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, УСПЕХ


Похожие новости


Президент Алиев поздравил Рухани с победой на президентских выборах Иранское государственное телевидение поздравляет Рухани с переизбранием на пост президента В Иране состоятся президентские выборы Президент Ирана встретился с шахтерами и семьями погибших при взрыве в шахте Граждане Ирана, находящиеся в Азербайджане, смогут проголосовать на президентских выборах на участках в Баку и Нахчыване Рухани зарегистрировался в качестве кандидата на президентские выборы в Иране - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]