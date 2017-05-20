За Рухани в 2017 году проголосовали на 5 млн больше иранцев, чем в 2013, а консерваторы не смогли расширить электорат - СМИ

Президент Ирана Хасан Рухани на выборах не только добился убедительной победы, но и превзошел собственные показатели 2013 года, сообщают в субботу западные СМИ.

Так, согласно данным МВД Ирана по итогам прошедшего в пятницу первого тура выборов, он заручился поддержкой 57% избирателей (свыше 23 млн голосов), что на 5 млн больше, чем во время голосования 2013 года, когда Х.Рухани был избран на свой первый срок.

СМИ объясняют столь уверенное переизбрание Х.Рухани уже в первом туре высоким уровнем мобилизации его сторонников: явка составила 73%, а работу избирательных участков из-за образовавшихся очередей пришлось продлить.

Противостоящие Х.Рухани консерваторы, в свою очередь, не сумели добиться прорыва на выборах 2017 года. За их кандидата Эбрахима Раиси отдали голоса около 15,8% избирателей. В 2013 году четыре кандидата в президенты Ирана от консерваторов получили, в общей сложности, как раз около 16 млн голосов.

Как сообщалось, власти Ирана подтвердили в субботу, что президент страны Хасан Рухани добился переизбрания уже в первом туре голосования.

Со своей стороны, верховный руководитель Ирана - аятолла Али Хаменеи поблагодарил сограждан за участие в голосовании.

"Иранские выборы 2017 года были эпичными и славными. Лидер революции аятолла Хаменеи благодарит иранцев", - говорится в сообщении, опубликованном в его "Твиттере".