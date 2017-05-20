Автомобиль перевернулся в Азербайджане, погибли 5 человек – СМИ

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с многочисленными человеческими жертвами произошло в субботу в центральной части Азербайджана, сообщают местные СМИ.
«Водитель иномарки «Nyundai» не справился с управлением, и машина, съехав с дороги, перевернулась. По предварительной версии в результате ДТП погибло пять человек», - говорится в сообщении.
Трагедия произошла на автомобильной трассе Баку-Газах.
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