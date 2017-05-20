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Происшествия 20.05.2017 15:35

Автомобиль перевернулся в Азербайджане, погибли 5 человек – СМИ

Тяжелое дорожно-транспортное происшествие с многочисленными человеческими жертвами произошло в субботу в центральной части Азербайджана, сообщают местные СМИ.

«Водитель иномарки «Nyundai» не справился с управлением, и машина, съехав с дороги, перевернулась. По предварительной версии в результате ДТП погибло пять человек», - говорится в сообщении.

Трагедия произошла на автомобильной трассе Баку-Газах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]