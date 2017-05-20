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Дальнее зарубежье 20.05.2017 18:10

ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Ираке

Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты, унесшие жизнь 35 человек в Ираке, сообщают в субботу европейские СМИ.

В Багдаде в ночь на субботу террористы-смертники подорвали заминированный автомобиль в районе КПП сил безопасности, в результате чего погибли 24 человека, а 20 были ранены.

Кроме того, в городе Басра, на юге Ирака, смертник взорвал установленную в его машине бомбу, что привело к гибели 11 человек и ранению еще 30.

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Тэги: ИРАК, ТЕРАКТЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]