ИГ взяло на себя ответственность за теракты в Ираке

Террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты, унесшие жизнь 35 человек в Ираке, сообщают в субботу европейские СМИ.

В Багдаде в ночь на субботу террористы-смертники подорвали заминированный автомобиль в районе КПП сил безопасности, в результате чего погибли 24 человека, а 20 были ранены.

Кроме того, в городе Басра, на юге Ирака, смертник взорвал установленную в его машине бомбу, что привело к гибели 11 человек и ранению еще 30.