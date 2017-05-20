Создана платформа Start-up для стран ОИС

Создана платформа Start-up для стран-участниц Организации Исламского сотрудничества, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Молодежного форума ОИС.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель Молодежного форума ОИС Эльшад Искендеров официально объявили о запуске «Платформы Start-Up ОИС», - сказано в сообщении по итогам «Форума молодых предпринимателей ОИС», прошедшего в Казани в рамках 9-го Международного Казанского экономического саммита.

Было отмечено, что платформа нацелена на ускорение процесса достигнутых успехов за последние 3 года в этой области

«Главной целью проекта является вклад в дело уменьшения безработицы и, тем самым, устранения радикализма среди молодежи ОИС», - заявил Э.Искендеров, проинформировав участников мероприятия о прошедшем недавно в Баку Молодежном саммите ОИС.

В форуме, который продлился 5 дней и включил в себя тренинги по подготовке start-up проектов, приняли участие около 100 молодых предпринимателей ОИС и инвесторов из 26 стран мира.

За последний год более 1 тыс. молодых предпринимателей обратились к платформе, действующей как пилотный проект в режиме online. Комиссия рассмотрела 300 проектов, из них 25 были выбраны и обсуждены на Казанском Форуме. 11 лучших проектов были профинансированы участвовавшими в форуме инвесторами.

Р.Бабаев