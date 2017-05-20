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Дальнее зарубежье 20.05.2017 18:45

В Сирии завершается эвакуация оппозиционных боевиков из города Хомс

Стартовавшая около двух месяцев назад операция по эвакуации вооруженных сторонников оппозиции из сирийского города Хомс завершается в субботу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В течение дня квартал Аль-Ваэр должна покинуть последняя группа боевиков и членов их семей.

По информации как сирийского государственного телевидения, так и самих оппозиционеров, отъезд этих людей уже идет.

Губернатор провинции Хомс Талал Барази отметил, что как только все бойцы оппозиции покинут Аль-Ваэр, туда вступят правительственные войска. Таким образом, военные восстановят контроль над всей территорией города. Кроме того, по данным ряда очевидцев, в некоторых частях Аль-Ваэра уже находятся сотрудники военной полиции РФ.

В соответствии с соглашением, в рамках которого проводится эвакуация, боевиков отвезут из Хомса на территории, подконтрольные противникам президента Сирии Башара Асада.

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Тэги: СИРИЯ, БОЕВИКИ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]