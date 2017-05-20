Волгоградцы, лишившиеся квартир в результате взрыва газа, к июлю получат сертификаты на покупку нового жилья - власти

Жильцы расселяемого после взрыва газа дома в Волгограде до 1 июля получат государственные жилищные сертификаты на приобретение нового жилья, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области в субботу.

"В микрорайонах, где многоквартирные дома возводятся по федеральной программе "Жилье для российской семьи", стоимость квадратного метра для жителей разрушенного дома составит 35 тыс. рублей за кв. метр. Квартиры взамен утраченных будут предоставлены с полной отделкой, готовыми к заселению", - процитировала пресс-служба слова вице-губернатора региона Валентину Гречину.

Готовность выделить пострадавшим квартиры в новостройках Советского района Волгограда подтвердили компании-застройщики микрорайонов "Долина", "Комарово", "Янтарный город".

По информации пресс-службы, подготовка к выдаче жилищных сертификатов начнется в ближайшие дни. Получатели смогут распорядиться документом до 1 декабря 2017 года. Использовать сертификат можно не только в Волгограде, но и в других населенных пунктах области, включая покупку жилья на вторичном рынке. При этом гражданам будет оказана всесторонняя помощь по сопровождению сделок, юридическая, консультационная поддержка.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Советском районе Волгограда произошел во вторник. По последним данным, в результате происшествия погибли четыре человека, 14 пострадали, 11 из них госпитализированы.

По итогам обследования дом признан аварийным и подлежащим сносу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По версии следствия, причиной взрыва стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод. Задержаны владелец торгового павильона, который планировалось подключить к водопроводу, его отец, нанявший работника, а также сам работник.