Проведено оценочное учение НАТО с ротой Концепции Оперативных Возможностей

В рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (ОСС) Североатлантического Альянса проведено оценочное учение НАТО 1-го уровня с ОСС разведывательной ротой Вооруженных сил Азербайджана, объявленного в Объединение Совместных Сил, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ходе учения была оценена степень совместимости оснащения, оборудований, средств связи, уровня знаний английского языка и другие необходимые оперативные возможности роты в соответствии со стандартами и требованиями НАТО, а также выполнение тактических задач в составе миротворческих сил и во время других операций», - говорится в сообщении.

Оценка роты была проведена руководством Командования Сухопутных Войск НАТО и членами оценочной группы из различных штабов Альянса и стран-партнеров ОСС.