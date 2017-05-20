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Внешняя политика 20.05.2017 18:54

Проведено оценочное учение НАТО с ротой Концепции Оперативных Возможностей

В рамках Программы Концепции Оперативных Возможностей (ОСС) Североатлантического Альянса проведено оценочное учение НАТО 1-го уровня с ОСС разведывательной ротой Вооруженных сил Азербайджана, объявленного в Объединение Совместных Сил, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«В ходе учения была оценена степень совместимости оснащения, оборудований, средств связи, уровня знаний английского языка и другие необходимые оперативные возможности роты в соответствии со стандартами и требованиями НАТО, а также выполнение тактических задач в составе миротворческих сил и во время других операций», - говорится в сообщении.

Оценка роты была проведена руководством Командования Сухопутных Войск НАТО и членами оценочной группы из различных штабов Альянса и стран-партнеров ОСС.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОБОРОНА, НАТО, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]