Трамп заключил с Саудовской Аравией соглашение о поставке американского вооружения более чем на $100 млрд - Белый дом

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию заключил соглашение о поставке Эр-Рияду вооружения на сумму в $109,7 млрд, сообщил в субботу представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Президент только что завершил в Саудовской Аравии заключение крупнейшей сделкой по поставке вооружения за всю историю США. Он согласовал поставку вооружений за $109,7 млрд", - написал он в "Твиттере".

"Это прекрасная новость для американских компаний и американских работников, которые получат рабочие места", - добавил Ш.Спайсер.

Ранее американские СМИ сообщили, что цель этих поставок - усилить военный потенциал Саудовской Аравии. Это позволит США выделять меньше ресурсов на оказание военной поддержки Эр-Рияду. Соглашение предусматривает, в частности, поставку пакет, бомб, бронетехники, систем ПРО THAAD, боевых кораблей прибрежной зоны.