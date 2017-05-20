Рухани после победы на выборах в Иране выражает готовность расширять связи с мировым сообществом

Добившийся переизбрания на пост президента Ирана Хасан Рухани заявил в субботу, что будет стремиться расширять связи страны с миром.

По сообщению официальных иранских СМИ, в ходе обращения к согражданам, президент при этом подчеркнул, что Тегеран также готов отстаивать свои интересы на мировой арене.

По словам Х.Рухани цель Ирана - мир и дружба с другими странами и в то же время - сопротивление попыткам унизить страну.

Ранее сообщалось, что Х.Рухани добился переизбрания на второй срок уже по итогам первого тура президентских выборов: он набрал более 50% голосов.