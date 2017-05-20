Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7023 EUR   1.8916 RUR   0.0296 GBR   2.2054 TRY   0.4709

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.35 Brent   52.51

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 22° 23 Май 15° 22° 24 Май 15° 23°

Дальнее зарубежье 20.05.2017 20:41

Асад выражает готовность работать с Рухани над обеспечением мира и безопасности

Президент Сирии Башар Асада в субботу поздравил Хасана Рухани с переизбранием на пост президента Ирана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В заявлении сирийского лидера отмечается, что Дамаск поздравляет Х.Рухани с доверием, которое оказал ему иранский народ, чтобы "двигаться вперед и повышать статус Ирана в регионе и в мире.

Кроме того, Б.Асад выразил готовность продолжать сотрудничество с Тегераном, "чтобы укреплять безопасности и стабильность в обеих странах, на региональном уровне и во всем мире".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ИРАН, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


Похожие новости


Лавров: РФ, Турция и Иран разрабатывают механизм по наказанию нарушителей режима прекращения огня в Сирии Президент Ирана подтвердил сирийскому коллеге поддержку - СМИ США, нанеся удар по Сирии, обрадовали террористов - президент Ирана Зариф осудил применение химоружия, напомнил об атаке в Иране и о военном вторжении в Ирак Россия, Иран и Турция в качестве стран-гарантов на переговорах в Астане вносят важный вклад в продвижение мирного урегулирования в Сирии - Путин Эксперты РФ, Турции и Ирана 18-19 апреля обсудят в Тегеране Сирию, встреча будет закрытой и без оппозиции - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]