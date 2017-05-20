Асад выражает готовность работать с Рухани над обеспечением мира и безопасности

Президент Сирии Башар Асада в субботу поздравил Хасана Рухани с переизбранием на пост президента Ирана, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В заявлении сирийского лидера отмечается, что Дамаск поздравляет Х.Рухани с доверием, которое оказал ему иранский народ, чтобы "двигаться вперед и повышать статус Ирана в регионе и в мире.

Кроме того, Б.Асад выразил готовность продолжать сотрудничество с Тегераном, "чтобы укреплять безопасности и стабильность в обеих странах, на региональном уровне и во всем мире".