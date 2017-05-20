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Дальнее зарубежье 20.05.2017 21:11

Контртеррористические силы Ирака завершили свою часть операций в Мосуле

Бойцы специальных иракских контртеррористических подразделений выполнили все поставленные перед ними задания в Мосуле и теперь готовы помочь другим подразделениям завершить освобождение города от террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Представитель контртеррористических сил Сабах ан-Нуман пояснил, что в течение субботы бойцы завершили выполнение заданий в Западном Мосуле. Теперь они "готовы помочь другим силам, если поступит приказ от премьер-министра".

В настоящее время ИГ удерживает территорию в примерно восемь квадратных километров в центральной части Мосула. В частности, террористы контролирую Старый город, где, как ожидается, пройдут ожесточенные бои.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, ОПЕРАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]