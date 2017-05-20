Вашингтон и Эр-Рияд во время визита Трампа подписали соглашения на $380 млрд - глава саудовского МИД

Общая сумма соглашений, заключенных США и Саудовской Аравии во время визита в Эр-Рияд американского президента Дональда Трампа, достигает $380 млрд, заявил в субботу глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр.

"Общая сумма инвестиции - более $380 млрд", - сказал он на пресс-конференции.

Как сообщалось, среди прочего, стороны подписали пакет соглашений о поставке Эр-Рияду американского вооружения. Сумма сделки - около $110 млрд