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Дальнее зарубежье 20.05.2017 21:50

Вашингтон и Эр-Рияд во время визита Трампа подписали соглашения на $380 млрд - глава саудовского МИД

Общая сумма соглашений, заключенных США и Саудовской Аравии во время визита в Эр-Рияд американского президента Дональда Трампа, достигает $380 млрд, заявил в субботу глава саудовского МИД Адель аль-Джубейр.

"Общая сумма инвестиции - более $380 млрд", - сказал он на пресс-конференции.

Как сообщалось, среди прочего, стороны подписали пакет соглашений о поставке Эр-Рияду американского вооружения. Сумма сделки - около $110 млрд

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, СОГЛАШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]