Противостояние Ирану - одна из первоочередных задач Трампа в Саудовской Аравии - Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию уделяет крайне пристальное внимание вопросу о противостоянии Ирану, заявил в субботу в Эр-Рияде госсекретарь Рекс Тиллерсон.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", он пояснил, что США стремятся свести на нет любые исходящие от Ирана угрозы для ближневосточного региона.

Р.Тиллерсон добавил, что крупное соглашение о поставке Саудовской Аравии американского оружия является "сильным посланием, адресованным нашим общим врагам".