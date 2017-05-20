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Дальнее зарубежье 20.05.2017 21:31

Противостояние Ирану - одна из первоочередных задач Трампа в Саудовской Аравии - Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию уделяет крайне пристальное внимание вопросу о противостоянии Ирану, заявил в субботу в Эр-Рияде госсекретарь Рекс Тиллерсон.

По сообщению агентства "Ассошиэйтед пресс", он пояснил, что США стремятся свести на нет любые исходящие от Ирана угрозы для ближневосточного региона.

Р.Тиллерсон добавил, что крупное соглашение о поставке Саудовской Аравии американского оружия является "сильным посланием, адресованным нашим общим врагам".

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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]