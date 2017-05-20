Тиллерсон призывает Тегеран отказаться от поддержки терроризма и прекратить испытания ракет

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу призвал добившегося переизбрания президента Ирана Хасана Рухани добиться того, чтобы Тегеран прекратил поддерживать и финансировать "террористические группировки", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По словам главы госдепа, у Х.Рухани сейчас есть возможность прекратить поддерживать "дестабилизирующие силы в регионе".
Также Р.Тиллерсон, выступая на пресс-конференции в Эр-Рияде, призвал Тегеран прекратить пуски баллистических ракет.
Госсекретарь США выразил надежду, что иранские власти "вернут своим гражданам свободу слова, свободу собраний, и тогда иранцы получат возможность жить так, как заслуживают".
Он не стал комментировать результаты президентских выборов в Иране, но подчеркнул, что "если Рухани хочет изменить к лучшему отношения Ирана с остальным миром, то он как раз мог бы сделать все это (перечисленное ранее Т.Тиллерсоном - ИФ)".
Р.Тиллерсон заявил, что в данное время он не планирует проводить переговоры с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, но не исключил, что в будущем такие контакты могут состояться, так как "не стоит игнорировать кого-то, если этот человек хочет поговорить". По словам главы госдепа, "возможно, мы поговорим, когда ситуация для этого будет подходящей".
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