Тиллерсон призывает Тегеран отказаться от поддержки терроризма и прекратить испытания ракет

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу призвал добившегося переизбрания президента Ирана Хасана Рухани добиться того, чтобы Тегеран прекратил поддерживать и финансировать "террористические группировки", сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам главы госдепа, у Х.Рухани сейчас есть возможность прекратить поддерживать "дестабилизирующие силы в регионе".

Также Р.Тиллерсон, выступая на пресс-конференции в Эр-Рияде, призвал Тегеран прекратить пуски баллистических ракет.

Госсекретарь США выразил надежду, что иранские власти "вернут своим гражданам свободу слова, свободу собраний, и тогда иранцы получат возможность жить так, как заслуживают".

Он не стал комментировать результаты президентских выборов в Иране, но подчеркнул, что "если Рухани хочет изменить к лучшему отношения Ирана с остальным миром, то он как раз мог бы сделать все это (перечисленное ранее Т.Тиллерсоном - ИФ)".

Р.Тиллерсон заявил, что в данное время он не планирует проводить переговоры с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, но не исключил, что в будущем такие контакты могут состояться, так как "не стоит игнорировать кого-то, если этот человек хочет поговорить". По словам главы госдепа, "возможно, мы поговорим, когда ситуация для этого будет подходящей".