Поставки американского вооружения позволят Эр-Рияду эффективнее противостоять терроризму и иранской угрозе - госдеп США

Соглашение о поставках Саудовской Аравии американского вооружения, заключенное во время визита в Эр-Рияд президента США Дональда Трампа, позволит саудовцам эффективнее противостоять терроризму и иранской угрозе, а также обеспечивать безопасность, говорится в опубликованном в субботу пресс-релизе госдепа.
"Этот пакет вооружений и услуг по его обслуживанию в долгосрочной перспективе поможет обеспечивать безопасность Саудовской Аравии и района Персидского залива в условиях, когда нужно противостоять Ирану и связанным с ним угрозами", - отмечается в документе.
"Кроме того, это укрепит возможности Эр-Рияда в том, что касается обеспечения собственной безопасности и позволит продолжать участвовать в контртеррористических операциях в своем регионе, тем самым, уменьшая нагрузку на американскую армию", - сообщает госдепартамент.
В госдепе поясняют, что подписанное соглашение касается пяти пунктов. Первый - охрана границы и борьба против терроризма, подразумевает поставку бронетехники, артиллерии, вертолетов и подготовку военных к работе с новой техникой.
Второй - безопасность в море и в прибрежных зонах. В данном случае речь идет о покупке боевых кораблей прибрежной зоны, патрульных катеров, вертолетов и необходимых им систем вооружений.
Третий пункт - модернизация ВВС. По этому направлению планируется модернизировать уже существующую технику. Кроме того, среди прочего, Саудовская Аравия получит боевые и транспортные самолеты, оборудование для сбора разведданных.
Четвертый пункт - система ПВО и ПРО. Саудовской Аравии поставят ракеты "Пэтриот" и системы ПРО THAAD.
Наконец, пятый пункт касается связи и кибербезопасности. США поставят Эр-Рияду оборудования, чтобы модернизировать систему военной связи и улучшить механизмы командования войсками и координации их действий.
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