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Дальнее зарубежье 21.05.2017 09:00

Поставки американского вооружения позволят Эр-Рияду эффективнее противостоять терроризму и иранской угрозе - госдеп США

Соглашение о поставках Саудовской Аравии американского вооружения, заключенное во время визита в Эр-Рияд президента США Дональда Трампа, позволит саудовцам эффективнее противостоять терроризму и иранской угрозе, а также обеспечивать безопасность, говорится в опубликованном в субботу пресс-релизе госдепа.

"Этот пакет вооружений и услуг по его обслуживанию в долгосрочной перспективе поможет обеспечивать безопасность Саудовской Аравии и района Персидского залива в условиях, когда нужно противостоять Ирану и связанным с ним угрозами", - отмечается в документе.

"Кроме того, это укрепит возможности Эр-Рияда в том, что касается обеспечения собственной безопасности и позволит продолжать участвовать в контртеррористических операциях в своем регионе, тем самым, уменьшая нагрузку на американскую армию", - сообщает госдепартамент.

В госдепе поясняют, что подписанное соглашение касается пяти пунктов. Первый - охрана границы и борьба против терроризма, подразумевает поставку бронетехники, артиллерии, вертолетов и подготовку военных к работе с новой техникой.

Второй - безопасность в море и в прибрежных зонах. В данном случае речь идет о покупке боевых кораблей прибрежной зоны, патрульных катеров, вертолетов и необходимых им систем вооружений.

Третий пункт - модернизация ВВС. По этому направлению планируется модернизировать уже существующую технику. Кроме того, среди прочего, Саудовская Аравия получит боевые и транспортные самолеты, оборудование для сбора разведданных.

Четвертый пункт - система ПВО и ПРО. Саудовской Аравии поставят ракеты "Пэтриот" и системы ПРО THAAD.

Наконец, пятый пункт касается связи и кибербезопасности. США поставят Эр-Рияду оборудования, чтобы модернизировать систему военной связи и улучшить механизмы командования войсками и координации их действий.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ВООРУЖЕНИЕ, ЦЕЛИ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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