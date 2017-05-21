Президент Азербайджана находится с визитом в Саудовской Аравии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с визитом в Саудовской Аравии с целью участия в Арабо-исламско-американском саммите, сообщает пресс-служба главы государства.
В аэропорту King Salman Air Base города Эр-Рияд И.Алиева встречали высокопоставленные официальные лица Саудовской Аравии.
Р.Бабаев
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